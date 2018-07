Leben in der Illegalität: „Ständige Angst, erwischt zu werden“

Illegaler Aufenthalt ist eine Verwaltungsstrafe, im Wiederholungsfall oder bei Schwarzarbeit kann ein Aufenthaltsverbot verhängt werden. Wer dagegen verstößt, dem droht Schubhaft.

Um dem zu entgehen, reist Frau I. regelmäßig aus: drei Monate ist sie in Wien, fährt heim nach Bulgarien, und ist dann wieder drei Monate in Wien. So bleibt ihr Aufenthalt „legal“, aber es ist eine Grauzone. Und die Polizei kann kaum nachprüfen, ob jemand über die erlaubten drei Monate hinaus durchgehend im Land war. Warum sie sich das antut? Alles sei besser, als in Bulgarien zu leben, sagt Frau I. nur.

NGOs beobachten zuletzt, dass immer mehr Chinesen im Land sind – allerdings jeweils nur für wenige Monate. Sie verwenden meist gefälschte Ausweise, die in der Community weitergegeben werden. Die „Illegalen“ sind unter Landsleuten meist gut vernetzt, schlagen sich lange selber ohne Geld aus der öffentlichen Hand durch. Wenn aber einer krank wird, braucht es Hilfe von außen.

„Deshalb ist für uns Anonymität das allerwichtigste. Wenn sich diese Menschen nicht sicher fühlen bei uns, kommen sie nicht, um sich versorgen zu lassen“, erklärt Ambermed-Leiterin Spak. Nicht zuletzt durch die Regierung sei eine härtere Gangart bei der Polizei spürbar. „Es herrscht die ständige Gefahr, erwischt zu werden.“