Laut, aber friedlich: Polizei rechnet mit 30.000 Demonstranten

Eine ausgestreckte Hand, warnte Wolfgang Katzian die Regierung noch vor Kurzem, könne sich schnell in eine geballte Faust verwandeln.

Zwei Wochen im Amt, macht der neue ÖGB-Präsident seine Drohung wahr. „Zehntausende“, so kündigt der Gewerkschaftsbund an, werden morgen, Samstag, ihre Fäuste in die Höhe strecken, um gegen den Regierungsplan zur Arbeitszeitflexibilisierung zu protestieren.

Die Großdemo startet um 14 Uhr am Westbahnhof, von dort aus wird über die Mariahilfer Straße und den Ring zum Heldenplatz marschiert.

Die Ankündigung des Schwarzen Blocks in den sozialen Netzwerken, ebenfalls mit von der Partie zu sein, hat die Polizei bei ihrer Besetzung mitkalkuliert: Bis zu 150 Beamte sollen eine friedliche Demo mit voraussichtlich 30.000 Teilnehmern sicherstellen.

Friedlich, aber laut wollen sie sein, die Arbeitnehmer aller Branchen und Couleur. Und etwas moderner als man es von klassischen Gewerkschafter-Demos kennt: Einen Redner nach dem anderen auffädeln, während Aktivisten ihre Transparente im Wind flattern lassen – so dürften nur Anfang und Ende der Demo sein. Dazwischen wird es mit Musik, Videos und Liveschaltungen in die sozialen Netzwerke „bunt und lebendig“, erklärt Willi Mernyi, FSG-Chef und als leitender ÖGB-Sekretär auch Hauptorganisator.

Den Demonstrationszug zum Heldenplatz begleitet ein Truck – „da werden Leute aus der Menge spontan raufspringen und erzählen können, wie ihr Arbeitsalltag ausschaut; warum es nicht möglich ist, vier Stunden länger zu hackeln“, schildert Mernyi begeistert seine Vision.

Am Abmarschort werden die neue AK-Präsidentin Renate Anderl sowie die neue GPA-Chefin Barbara Teiber und GÖD-Chef Norbert Schnedl – als prominentester schwarzer Gewerkschafter – ihre Reden halten. Beim Abschluss am Heldenplatz haben dann alle Gewerkschaftsvorsitzenden das Wort. Den Schlusspunkt setzt ÖGB-Präsident Katzian. Wobei „Schlusspunkt“ relativ ist. „Widerstand wird es jetzt, am Samstag, und über den Samstag hinaus geben“, betont er.

Die SPÖ bleibt bewusst im Hintergrund. Partei- und Klubchef Christian Kern will sich zwar unter die Demonstranten mischen, eine Rede ist aber nicht geplant – der Tag gehört den Gewerkschaftern, nicht den Politikern, wird betont. So hält sich die SPÖ auch bedeckt bei der kürzlich ventilierten Idee, ein Volksbegehren zum 12-Stunden-Tag zu starten. „Warten wir ab, wie die Demo wirkt, dann entscheiden wir über weitere Schritte“, heißt es von den Roten. Mitmarschieren will auch der Klub der Liste Pilz.