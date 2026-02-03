Weniger Latein: Massiver Promi-Widerstand gegen Wiederkehrs Pläne
„Plan Z“: Unter diesem Titel hat Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) Ende 2025 eine umfassende Bildungsreform angekündigt – dabei wolle er auch den Lehrplan „entrümpeln“. Wie die „Entrümplung“ an AHS-Oberstufen aussehen soll, ist mittlerweile bekannt: Wiederkehr will ab dem Schuljahr 2027/28 Lateinstunden streichen und durch Unterricht in „Demokratie- und Medienbildung“ sowie „KI“ ersetzen.
Am Dienstag präsentierte Wiederkehr eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts "Public Opinion Strategies“, das im Jänner mit 45.000 Schülern, Eltern und Lehrern befragte. Der Minister fühlt sich durch das Ergebnis bestätigt:
- 83 Prozent der Schüler,
- 74 Prozent der Eltern sowie
- 71 Prozent der Lehrer sind dafür, Lehrinhalte bestehender Fächer zu kürzen – um Platz für neue Themen zu schaffen.
Seine Ankündigung, die Lateinwochenstunden in Oberstufen von derzeit zwölf auf acht – also um eine Wochenstunde pro Schuljahr – kürzen zu wollen, sorgte zuletzt für Kritik seitens der ÖVP. Wiederkehr ortet indes großen Rückhalt für seine Reform und bekräftigt seinen Plan, den Fächerkanon in die „Jetztzeit“ bringen zu wollen: „Es ist den Schülerinnen und Schülern und uns als Gesellschaft nicht zumutbar, dass wir hier jahrzehntelang der gesellschaftlichen Veränderung hinterherhinken.“
Massive Kritik und Petition
Doch nicht nur die ÖVP zeigt sich kritisch: Auch zahlreiche Prominente positionieren sich in einem Brief sowie einer Petition klar gegen den pinken Minister - darunter mit die Literaten Peter Handke und Elfriede Jelinek sowie Physiker Anton Zeilinger gleich drei österreichische Nobelpreisträger. Weitere Namen: Ex-Bundespräsident Heinz Fischer, Ex-Kanzler Franz Vranitzky (SPÖ) oder Genetiker Markus Hengstschläger.
Sie fordern den "uneingeschränkten Erhalt von Latein als vollwertiges Unterrichtsfach" - mit mindestens zwölf Wochenstunden. Die Petition gestartet hat die strategische Kommunikationsberaterin Nina Hoppe.
Wer glaube, man könne "lateinisches Denken" in kürzerer Zeit vermitteln, "betreibt entweder Ignoranz oder bewusste Täuschung", heißt es in einer Aussendung. Latein sei keine tote Sprache, sondern die "Grundschule des Denken Europas". Wiederkehr greife "die geistige Substanz unseres Bildungssystems" an: "strukturiertes Denken, sprachliche Präzision, historische Urteilskraft".
Latein und Künstliche Intelligenz seien zudem keine Gegensätze: "Ohne ein historisch und logisch geschultes Denken wird KI nicht zum Werkzeug mündiger Bürger:innen, sondern zur Black Box für Unmündige." Die Intellektuellen plädieren zudem für eine "Rückkehr der Literatur in die Lehrpläne". Diese werde ebenso in den Lehrplänen zurückgedrängt, einer "kurzsichtigen Logik der Reduktion von Bildung auf bloße Verwertbarkeit" folgend.
Umfrage: Soziale Medien als größter Kritikpunkt
Zurück zu Wiederkehrs Umfragedaten: Grundsätzlich sei die Zufriedenheit mit dem Bildungssystem „mittelprächtig“, analysiert Studienautor Peter Hajek. Und: Alle Gruppen würden sich Reformen wünschen, die in erster Linie soziale Kompetenzen und kritisches Denken stärken. Viel Zuspruch gibt es auch für mehr Wahlmöglichkeiten bei Fächern – und die Einführung eines Faches Wirtschafts- und Finanzbildung.
Den „Plan Z“ will der Neos-Minister nun mit Bürgerforen weiter vertiefen und in seine Reform einfließen lassen. Als größten Kritikpunkt nannten Eltern und Lehrer übrigens den Einfluss sozialer Medien auf die Schüler – noch vor der Bürokratie, psychischen Belastungen oder dem Thema Zuwanderung
Elfriede Jelinek, Nobelpreis für Literatur
Peter Handke, Nobelpreis für Literatur
Anton Zeilinger, Nobelpreis für Physik
Anna Baar, Schriftstellerin
Karin Bergmann, Intendantin
Reinhold Bilgeri, Schriftsteller und Chansonnier
Maria Bill, Schauspielerin, Sängerin
Andrea Breth, Regisseurin
Stefan Büttner, Klassischer Philologe, Universität Wien
Franz Josef Czernin, Autor
Ekaterina Degot, Intendantin Steirischer Herbst
Sabine Derflinger, Regisseurin
Marko Dinic, Schriftsteller
Dimitré Dinev, Autor
Heinz Fischer, Alt-Bundespräsident
Herbert Föttinger, Intendant, Regisseur
Arno Geiger, Autor
Andrea Grill, Autorin
Sabine Gruber, Autorin
HK Gruber, Komponist, Dirigent, Chansonnier
Petra Hartlieb, Autorin, Buchhändlerin
Harald Haslmayr, Musikwissenschafter
Monika Helfer, Autorin
Michael Heltau, Schauspieler, Chansonnier
Markus Hengstschläger, Genetiker
Miguel Herz-Kestranek, Schauspieler, Autor
Markus Hinterhäuser, Intendant der Salzburger Festspiele
Lisz Hirn, Philosophin
Paulus Hochgatterer, Autor
Philipp Hochmair. Schauspieler
Nina Hoppe, Kommunikationsberaterin
Vea Kaiser, Autorin
Felix Kammerer, Schauspieler
Christian Kircher, Kulturmanager
Michael Köhlmeier, Autor
Christian Kolonovits, Musiker, Komponist
Danny Krausz, Produzent
Sandra Kreisler, Schauspielerin, Diseuse
Hartmut Krones, Musikwissenschaftler
Ludwig Laher, Autor
Chris Lohner, Schauspielerin, Autorin
Helene Maimann, Autorin, Historikerin
Michaela Masek, Gräzistin
Robert Menasse, Autor
Siegfried Meryn, Mediziner
Lydia Mischkulnig, Autorin
Anna Mitgutsch, Autorin
Ernst Molden, Liedermacher, Schriftsteller
Markus Müller, Rektor MedUni Wien
Stephan Müller, Dekan der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät, Uni Wien
Wolfgang Müller-Funk, Literatur- und Kulturwissenschaftler
Olga Neuwirth, Komponistin
Georg Nigl, Sänger
Cornelius Obonya, Schauspieler, Regisseur
Riki Pacik, Pädagogin i. R.
Markus Peichl, Medienunternehmer
Martin Prinz, Autor
Carl Pruscha, Architekt
Julya Rabinowich, Autorin
Milo Rau, Regisseur, Intendant
Peter Rosei, Autor
Gerhard Ruiss, IG Autorinnen Autoren
Robert Schindel, Autor
Eva Schlegel, Künstlerin
Ferdinand Schmatz, Autor
August Schmölzer, Schauspieler und Autor
Raoul Schrott, Autor
Gregor Seberg, Schauspieler
Clemens J. Setz, Autor
Danuta Shanzer, Klassische Philologin, Universität Wien
Heinz Sichrovsky, Journalist
Hubert Sielecki, Animationsfilmer
Christiane Spiel, Professorin für Bildungspsychologie und Evaluation
Kristina Sprenger, Schauspielerin
Erwin Steinhauer, Schauspieler
Daniela Strigl, Literaturwissenschaftlerin
Günter Tolar, Kabarettist
Peter Turrini, Autor
Vladimir Vertlib, Autor
Franz Vranitzky, Alt-Bundeskanzler
Peter Waterhouse, Autor, Übersetzer
Renate Welsh, Autorin
Lukas Weseslindtner, Mediziner
Josef Winkler, Autor
Daniel Wisser, Autor
Hartmut Wulfram, Klassischer Philologe, Universität Wien
Herbert Zeman, Germanist
Christoph Zielinski, Mediziner
Kommentare