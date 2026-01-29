Neue Schulfächer: Latein ist kein Gerümpel

Den Applaus so mancher, die sich einst am Ablativ abmühten und an Ovid-Übersetzungen scheiterten, mag sich Christoph Wiederkehr gesichert haben: Der Bildungsminister will die Lehrpläne entrümpeln – und statt „toter Sprachen“ lieber KI, Medien- und Demokratiekunde unterrichten. Das mag modern, ja innovativ klingen; und vielleicht nimmt irgendjemand dem Minister ab, dass man damit das steigende Integrations- und Demokratiedefizit in den Griff kriegen könne. In Wahrheit ist die Maßnahme einfallslos und kurzsichtig. Sie ist ein zu billiger Abtausch. Die Überlegung, die den Ausgangspunkt im pinken Ministerium bildete, mag richtig gewesen sein: Die KI hat unser Leben und insbesondere die Art zu lernen nicht nur verändert, sondern auf den Kopf gestellt. Wenn sie den Schülern die Rechenaufgabe ebenso abnehmen kann wie die Literaturanalyse, wird die althergebrachte Art der Wissensvermittlung obsolet.

Auch, dass Medienkompetenz da, wo Halb- und Unwahrheiten ungefiltert oder bewusst manipuliert über Social Media (oder FPÖ-Radio) an jede(n) gelangen, Priorität haben muss, sei unbestritten. Demokratievermittlung tut in Zeiten der Polarisierung und einer aus den Fugen geratenen Weltpolitik ohnehin Not. Allein: Weder der Umgang mit KI noch Medien- und Demokratiekunde sind in isolierten Unterrichtsfächern – einst nannte man sie despektierlich, aber nicht weniger korrekt Nebenfächer, das Wort sagt alles! – gut aufgehoben. Im Gegenteil: Sie sind die Basis, um die Welt zu verstehen, sich in ihr zu behaupten und Herausforderungen zu meistern. Sperriger formuliert: Sie sind eine Querschnittmaterie. Sie existieren nicht für sich, sondern manifestieren sich in allem, was uns umgibt.