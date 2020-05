Lange Karenz bringt Frauen berufliche Nachteile

Damit Betriebsräte ihre Kolleginnen möglichst gut über die Rückkehr aus der Karenz beraten können, wurden Tipps ausgearbeitet.

Anrechnung: Der Präsenzdienst wird Männern im Beruf voll angerechnet (Vorrückungen, Urlaubsanspruch, Abfertigung etc.), bei der Karenz ist das nicht in allen Branchen der Fall. Die GPA fordert, die Karenz-Anrechnung müsse in allen Kollektivverträgen verankert werden.

Ausbau der Kinderbetreuung: Mehr Kindergärten, Krippen und Horte sind nötig – und diese müssen länger geöffnet sein, damit mehr Frauen Vollzeit arbeiten können.

Mehr Männer in Karenz: „Es braucht einen gesellschaftlichen Wandel, damit mehr Männer in Karenz gehen“, sagt GPA-Chef Wolfgang Katzian. „Ich halte es auch für denkbar, dass Männer in Karenz gehen müssen, um Kindergeld zu bekommen.“

Überstunden: Vor allem Frauen in Teilzeit leisten häufig unbezahlte Überstunden. Katzian fordert „Bezahlung ab der ersten Überstunde“.