Haslauer ortet bei Burgstaller "Torschlusspanik"

Salzburgs VP-Chef Wilfried Haslauer habe das Land im Stich gelassen, weil er die vorgezogene Landtagswahl initiiert habe. Er sei „ein destruktiver, an persönlicher Macht orientierter Mensch“, sagte Salzburgs Landeshauptfrau Gabi Burgstaller in einem KURIER-Interview.

Der Betroffene will das nicht auf sich sitzen lassen: „Das ist Unsinn und Torschlusspanik. Es ist persönlich beleidigend, aber das nehme ich nicht sehr ernst. Wenn Frau Burgstaller ihre Führungsschwäche mit Verbalinjurien zu kaschieren versucht, ist es ihre Sache. Mein Stil ist es nicht“, sagt Haslauer zum KURIER.

Er sei stets „ein äußerst konstruktiver Partner“ in der Regierung gewesen. „Aber wenn ein Finanzskandal derartigen Ausmaßes eintritt, muss es politische und inhaltliche Konsequenzen geben. Die politische Konsequenz ist, dass sofort eine neue Regierung ans Werk muss, wir können uns nicht über ein Jahr Stillstand leisten (regulärer Wahltermin: 2014).“ Daher habe es die Entscheidung für eine vorgezogene Wahl gegeben, der letztlich alle Parteien zugestimmt hätten.

Haslauer hofft natürlich, dass die VP Erste und er Landeshauptmann wird. Was ist, wenn der Schuss nach hinten losgeht, weil die VP die Initialzündung für die Wahl gegeben hat? In Umfragen liegen Rot und Schwarz Kopf-an-Kopf. „Ich weiß, dass es ein Risiko ist, aber es geht um politische Hygiene.“ Wenn die ÖVP Zweite wird, will sich der Frontmann aus der Politik zurückzuziehen.