Landtagswahl: ÖVP will Festung Salzburg wieder ausbauen

Es war ein schmerzhafter Verlust für die Volkspartei, als die SPÖ unter Gabi Burgstaller nach der Wahl 2004 das vormals schwarze Kernland Salzburg rot einfärbte. Erst mit dem Finanzskandal, der im Dezember 2012 publik wurde, wendete sich das Blatt wieder zugunsten der Volkspartei.

Das neunjährige SPÖ-Intermezzo ging mit der Landtagswahl 2013 zu Ende. Sowohl die Sozialdemokraten, als auch die ÖVP wurden für den Finanzskandal abgestraft (2013: VP 29 %, SP 23,8 %, Grüne 20,2 %, FP 17 %, Stronach 8,3 %). Seither regiert Landeshauptmann Wilfried Haslauer mit den Grünen.

Geht es nach der ÖVP, soll Salzburg fünf Jahre nach dem politischen Erdbeben wieder zur schwarzen Hochburg werden. Am Freitagabend hat die Partei im Messezentrum vor mehr als 1500 Anhängern offiziell ihren Wahlkampf eingeläutet. Als Publikumsmagnet ließ sich Bundeskanzler Sebastian Kurz vor den Karren spannen. Haslauer bat in seiner Rede die Parteifreunde um „vollen Einsatz“ bis zum 22. April. „Unser Anspruch muss sein, unbedingt stärker zu werden, damit es nach der Wahl gar nicht mehr so wichtig ist, mit wem wir eine Koalition bilden“, sagte Haslauer und verwies auf Bedenken seiner Basis wegen drohender „grüner Bevormundung“, zweifelhaften Persönlichkeiten „im blauen Umfeld“ und möglicher „Behinderung“ durch die SPÖ.