"Schauen sicher nicht zu": Stelzer ortet unfaire Behandlung Oberösterreichs

Die ÖVP Oberösterreich hat Dienstagabend Medienvertreter in Wien zum Heuriger geladen – Ansprache von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) inklusive. Dieser sparte nicht mit Superlativen und hob die vielfältigen Stärken des Bundeslandes hervor – zu denen neuerdings auch Fußball zählt. „Wir kommen als österreichischer Meister nach Wien“, freut sich Stelzer über den ersten Bundesliga-Titel des LASK seit 1965. Aber auch in vielen anderen Bereichen liege man ganz vorne – so verbuchte Oberösterreich im Vorjahr als einziges Bundesland ein Budgetplus, und zwar im Ausmaß von fünf Millionen Euro. Dazu kämen, so Stelzer, „die niedrigste Arbeitslosenrate, die höchste industrielle Wirtschaftsleistung, die meisten Patente und die stärkste Exportleistung Österreichs“. In Oberösterreich gelte: „Erst erwirtschaften, dann verteilen. Und wer solide wirtschaftet, kann auch in schwierigen Zeiten investieren.“

„Unfair behandelt“ Zudem äußert sich der LH zur geplanten Kürzung des Uni-Budgets um eine Milliarde Euro von 2028 bis 2030. Oberösterreich setze als Industrie- und Technologieland stark auf Innovation aus Unis und Forschungseinrichtungen, mahnt Stelzer eine „faire Behandlung“ der oberösterreichischen Uni-Standort ein: „Wir leisten als Land bereits einen großen Beitrag. Aber wir schauen sicher nicht zu, wenn Oberösterreich gegenüber anderen Uni-Standorten benachteiligt wird.“ Das gelte vor allem für die Med-Fakultät, die im Vergleich zu anderen Medizin-Unis in Österreich in budgetär unfair behandelt werde, meint Stelzer. Investitionen in Universitäten, Forschungseinrichtungen und Fachhochschulen seien entscheidend, um Arbeitsplätze zu sichern, betont der Landeshauptmann: „Wer morgen noch wettbewerbsfähig sein will, muss heute in Forschung, Ausbildung und kluge Köpfe investieren.“