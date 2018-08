Landbauer-Comeback als Belastungsprobe für Türkis-Blau?

Auch die ÖVP beweist in der Causa Konstanz. Von Anfang der Affäre an, forderte die NÖ-Volkspartei klare Konsequenzen von Landbauer, die dieser mit seinem – vorübergehenden – Abschied aus der Politik auch zog.

Nun, anlässlich von Landbauers Comeback heißt es aus der ÖVP erneut – im Land wie im Bund: Keine Zusammenarbeit mit Udo Landbauer in der Landesregierung. Das könnte noch zur Belastungsprobe für die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ werden.

„Die niederösterreichische ÖVP hat bereits klargestellt, dass es keine Kooperation mit Landbauer in der Landesregierung geben wird. Dem ist aus Sicht der Bundespolitik nichts hinzuzufügen, weil diese Sache in Niederösterreich zu entscheiden ist“, sagte ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer am Samstag. Auf Nehammer berief sich die Bundes-ÖVP und das Kanzleramt auch am Sonntag. Weitere Kommentare blieben aus – auch seitens der FPÖ.