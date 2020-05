Asylstreit: "Ein Ultimatum schafft kein Quartier"

In den Ländern wurde die Ankündigung zwiespältig aufgenommen. Im Büro von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) hieß es gestern auf KURIER-Anfrage: "Ein Ultimatum schafft weder ein Quartier, noch geht der Ansturm von Flüchtlingen dadurch zurück." Kärnten habe binnen eines Jahres 1000 Plätze für Asylwerber aufgestellt – und man bemühe sich weiterhin, welche zu schaffen, aber das sei nicht so einfach. Was die Kasernen betrifft, ist man in Klagenfurt nach wie vor der Ansicht, dass das keine adäquaten Unterkünfte für Asylwerber sind. "Der Zustrom an Flüchtlingen ist für die Bundesländer nicht bewältigbar", es müsse "eine gesamteuropäische Lösung" gefunden werden, betont der Sprecher von Landeschef Kaiser.