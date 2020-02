Kurz zu Türkei: "Österreich wird seine Grenzen schützen"

Kurz bestätigte auch, was zuvor Innenminister Karl Nehammer gesagt hatte: Österreich sei bereit, die Länder an den Außengrenzen mit zusätzlichen Polizisten zu unterstützen. Wie das genau aussehen soll, blieb offen.

Schallenberg lud türkischen Botschafter vor

Auch Außenminister Alexander Schallenberg hat sich inzwischen eingeschaltet: Er telefonierte mit seinen Amtskollegen aus Griechenland und Bulgarien.

Den türkischen Botschafter Ozan Ceyhun hat Schallenberg zu einem Gespräch gebeten, das am Freitagnachmittag stattfand.

"Es ist essenziell, dass die Türkei ihren Teil des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens einhält", betonte Schallenberg - ebenfalls via Twitter. "Eine Wiederholung der Migrationskrise von 2015/2016 muss unbedingt vermieden werden."

Er sei "sehr besorgt" über die Eskalation in der Region Idlib und die humanitären Auswirkungen. "Wir rufen zu einem sofortigen Waffenstillstand auf."

Erdogan: "Werden die Türen nicht schließen"

Der türkische Präsident erklärte indes: "Wir werden die Türen in nächster Zeit nicht schließen, und das wird so weitergehen.“

Als Grund nannte er, die EU habe sich nicht an die Zusagen des Flüchtlingsdeals mit der Türkei gehalten, die 3,6 Millionen Syrer aufgenommen hat. Das Geld fließe zu langsam.

Die EU aber hält entgegen: Von den versprochenen sechs Milliarden Euro wurden bisher rund 4,7 für die Versorgung, Unterbringung, medizinische Betreuung, Schulen und Lehrer aufgewendet.

Die Türkei hat nach eigenen Angaben mehr als 35 000 Migranten die Grenze Richtung EU passieren lassen. Bis zum Samstagabend gegen 21:00 Uhr Ortszeit (19 Uhr MEZ) hätten 36 776 Migranten über die Provinz Edirne die Grenze passiert, teilte der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Samstagabend via Twitter mit.

In der Provinz Edirne gibt es Grenzübergänge nach Griechenland und nach Bulgarien. Allerdings berichteten bis zum Abend weder Sofia noch Athen über das Eintreffen größerer Zahlen von Migranten.