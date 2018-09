Kurz: will VfGH Entscheidung über "Ehe für alle" respektieren

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Montag beim "ORF Sommergespräch" bekannt gegeben, dass die Regierung nach seinem Dafürhalten das Gesetz zur eingetragenen Partnerschaft nicht ändern wird. Damit tritt aufgrund eines Urteils des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) die Gleichstellung von hetero- und homosexuellen Paaren spätestens am 1. Jänner 2019 in Kraft und die "Ehe für Alle" wird in Österreich Realität. Auch die bisher Homosexuellen vorbehaltene "eingetragene Partnerschaft" wird damit allen Menschen geöffnet.

Kurz sagte zwar vage, man werde sich im Parlament ansehen, wie man das regeln kann, aber auch, dass er die Entscheidung des Höchstgerichts respektieren wolle. Die Regierung hielt sich über ihre geplante Vorgangsweise lange bedeckt. FPÖ und ÖVP hatten die "Ehe für Alle" immer abgelehnt und hatten anders als Gesetzgeber in anderen Ländern keine Pläne, sie selbst auf politischem Weg einzuführen. Die FPÖ bezichtigte die ÖVP im Vorjahr eines "falschen Spiels", weil die Partei schon damals ankündigte, das VfGH-Urteil hinnehmen zu wollen.