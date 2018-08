Was Ehe und Eingetragene Partnerschaft trennt

Ehe für alle und Eingetragene Partnerschaft für alle ab 2019. Was in einem Interview von Justizminister Josef Moser mit Die Presse ursprünglich eine Randnotiz war, schlug am Freitag hohe Wellen. Denn seit der Verfassungsgerichtshof (VfGH) am 4. Dezember des Vorjahres erkannt hatte, dass es gegen das Diskriminierungsverbot verstößt, nur heterosexuellen Paaren die Ehe und im Gegensatz nur gleichgeschlechtlichen Paaren die Eingetragene Partnerschaft zu erlauben, wurde es still um das Thema.