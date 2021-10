Kurz vor Gespräch in der Hofburg: "Wir stehen zu dieser Regierung"

Er will mit "allen rechtlichen und demokratischen Mitteln" die gegen ihn erhobenen Vorwürfe entkräften. Zur Justiz will Kurz sich explizit in seinem knappen Statement äußern: "Ich glaube, es ist absolut wichtig, dass die Justiz gegen jeden unabhängig und fair ermittelt kann". Kurz' Nachsatz: "Die Unschuldsvermutung ist ein Grundpfeiler in der Demokratie, sie hat für Vorgänger gegolten, für Landeshauptleute und Spitzenpolitiker". Der Kanzler mahnt, dass auch für ihn die Unschuldsvermutung gilt.