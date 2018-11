Kurz verspricht "Generallösung der Pflegefrage"

Die Bundesregierung nimmt sich des Themas Pflege an. Anfang Dezember will die Regierung einen entsprechenden Masterplan vorlegen. "Jetzt soll es eine Generallösung der Pflegefrage geben", ließ Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) am Freitag wissen. Ziel sei unter anderem eine nachhaltige finanzielle Lösung, um die "unwürdigen Finanzdebatten in diesem Bereich" zu beenden.

"Die Stärke jeder Gesellschaft zeigt sich darin, wie man mit den Schwächsten umgeht", teilte Kurz mit. Viele Regierungen hätten das Thema immer weggeschoben oder nur Stückwerk zusammen gebracht. "Es gibt viele Modelle, Vorschläge und Ideen. Bisher haben aber der Mut und die Entscheidung gefehlt", meinte er. Die nun kommende " Generallösung" habe das Ziel, dass die Pflege, wenn immer möglich, zuhause stattfinde. Weitere Details wurden nicht genannt.