Kurz: Mit fünf Themen in den Vorwahlkampf

Pünktlich zum 100-Tage-Countdown ließ der Chef der Türkisen, Sebastian Kurz, wissen, welche Schwerpunkte die ÖVP im Nationalratswahlkampf setzen will.

Wird es Überraschungen oder große inhaltliche Neuerungen geben?

Wohl kaum. Die ÖVP will weitgehend auf Bewährtes setzen, die Strategen sehen keine Notwendigkeit, mit überraschenden Themen in den Wahlkampf zu ziehen.

„Ich bleibe unserer Linie treu, wir halten Kurs“, beschreibt Kurz im KURIER-Gespräch die Linie.

Zum Kurshalten gehören aus Sicht des Ex-Kanzlers drei Themen, die schon in der türkis-blauen Regierung zentral waren und auch weiter das „Fundament“ (Kurz) bilden: die Schuldenpolitik (sie wird beendet), die Steuern (sie werden gesenkt) und die illegale Migration (sie gilt es zu bekämpfen).

Was die Zukunftsthemen angeht, definiert der ÖVP-Chef fünf große Blöcke, mit denen man die Wähler überzeugen möchte.

Zunächst ist da das Themenfeld „Arbeit, von der man leben kann“, sprich: Die ÖVP will Antworten auf Digitalisierung und Globalisierung geben. „In Würde altern können“ umreißt ein Thema, mit dem Sebastian Kurz schon in den nächsten Tagen punkten will, nämlich: mit einem umfassenden Konzept für die Pflegevorsorge.