Kurz lässt sich als ÖVP-Chef bestätigen und geht auf Sommertour

Die Rückkehr zur Normalität – auch zur parteipolitischen – zelebriert Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz bei einer Sommertour durch die Bundesländer.

Er wolle zeigen, dass nach einer langen, herausfordernden Corona-Krise jetzt die Parteiarbeit wieder aufgenommen werden kann, Zuversicht verbreiten und hineinhorchen, was es braucht, heißt es in der türkisen Parteizentrale in Wien. Die Tour startet im Juli in Niederösterreich, dann geht es bis August durch alle Bundesländer – auch nach Oberösterreich, wo am 26. September der Landtag gewählt wird.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat am Samstag im KURIER-Interview anklingen lassen, dass er in seinem Wahlkampf angesichts der Probleme, die Kanzler Kurz und Finanzminister Gernot Blümel mit der Justiz haben, auf Distanz zu den Bundes-Türkisen geht. Stelzer will oberösterreichische Themen und Personen in den Vordergrund stellen.

In der Bundesparteizentrale heißt es zum KURIER, dass es „auf jeden Fall gemeinsame Auftritte“ von Stelzer und Kurz geben werde – sowohl bei der Sommertour als auch im Wahlkampf, der sich auf den September konzentrieren wird.