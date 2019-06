Kurz in St. Pölten: "Sie haben ihn uns weg genommen"

Vielleicht ist das die Stelle, an der man etwas über den Wahlkämpfer Sebastian Kurz sagen sollte.

Denn bei allen Stationen, egal ob auf dem Markt, beim Fest im Landeskriminalamt oder im Rot-Kreuz-Stützpunkt Lilienfeld, deponiert der frühere Regierungschef eine Botschaft, die man als Bürger irgendwie ganz gerne hört, nämlich: Auch eine Regierungskrise hat ihr Gutes.

Was genau? Er, Kurz, habe jetzt wieder deutlich mehr Zeit für "ausgedehnte Gespräche" mit Bürgern. In der Praxis kommt es dazu freilich nur sporadisch.

Der Bundesländertag ist von 9 bis 21 Uhr durchgetaktet. Lange Plaudereien? Tagsüber schwierig. Zeit für ein Grillwürstel? Auch schwierig. Der Ex-Kanzler isst wenig, ein Energydrink unterwegs genügt. Und nebenbei wird die Liste der entgangenen Anrufe abgearbeitet.

Eines der Talente des Wahlkämpfers Kurz besteht darin, Menschen erzählen zu lassen, wovon sie etwas verstehen. Bei den Rotkreuz-Helfern in Lilienfeld erfragt er, was sie sich für die Freiwilligen-Verbände erwarten. Schnell kommt man auf das Pflege-Thema. "Wir waren da mitten in der Arbeit", sagt der Ex-Kanzler. "Manches verzögert sich jetzt halt ein bisschen."

Es ist der vermutlich zentrale Satz für die ÖVP, für Kurz und seine Fans. Der Wahlkampf ist eine Verzögerung, ein Intermezzo. Nicht mehr.