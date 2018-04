Kurz in China: "Auch bald mehr Rechte für Bürger"

Tag drei der Mega-Visite Österreichs in China startet mit acht Grad, die Luftqualität steht zu Wochenbeginn nur noch auf „moderat“.

Wer Pekinger Smog-Verhältnisse gewohnt ist, geht da bei diesem ungewöhnlich gutem Wetter noch bedenkenlos joggen.

Die Österreich-Mission ist davon nicht tangiert, sie findet weiter im Saale statt. Präsident, Kanzler, drei der vier Minister und Wirtschaftskammerpräsident ziehen eine erste Bilanz der Reise: eine sehr österreichische Melange aus stolzer Freude und gegenseitigem Schulterklopfen. Alexander Van der Bellen ist nachhaltig vom „offenen Gespräch“ mit Präsident Xi Jinping beeindruckt. Für Sebastian Kurz sind die abgeschlossenen Verträge über 1,5 Milliarden Euro an Neugeschäft und Investitionen „ein Turbo für Österreichs Wirtschaft.“ Umweltministerin Elisabeth Köstinger will nach dem Plus von 25 Prozent beim Sommertourismus (900.000 chinesische Gäste) Olympia 2022 in Peking nutzen, um Reisen nach Österreich anzukurbeln. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck wird im November wieder kommen, um bei der ersten Chefeinkäufer-Messe in China, wo 150.000 Entscheider erwartet werden, heimische Unternehmen als Lieferanten für Olympia & Co in Stellung zu bringen.