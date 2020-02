Kurz in Brüssel: Budgetgespräche „gehen in die richtige Richtung“

Eine zweite Nacht der langen Verhandlungen kündigte sich in Brüssel an. Denn für die Mehrheit der Nettoempfängerländer gibt es nach den jüngsten Budgetvorschlägen eine bittere Pille zu schlucken:

Das EU-Budget wird kaum wachsen, es gilt aber viele neue Aufgaben zu bewältigen – vom Klimaschutz über die Migration, von der Forschung bis zur Stärkung der EU-Wettbewerbsfähigkeit. Also muss in anderen Bereichen gespart werden – und das wird zum größten Teil die Regionalförderung (Kohäsion) werden. Besonders die Länder Ost- und Südeuropas würden dies schmerzhaft spüren. In den vergangenen sieben Jahren wurden rund 368 Milliarden Euro an Regionalförderungen ausgeschüttet. Nun dürften es mindestens 50 Milliarden Euro weniger werden.