Kurz im elitären US-Sommercamp

Die Teilnehmerliste ist Verschlusssache. Und über die Tagesordnung von Schmidts Stelldichein ist bis auf Schlagworte wie „internationale Handelsbeziehungen“, „Trump“ und „technologischer Fortschritt“ nichts bekannt. Auch nicht, ob Kurz in Montana Gelegenheit nehmen wird, den Anwesenden zu erklären, warum Konzerne wie Facebook oder Google in Europa seiner Meinung nach demnächst eine Digital-Steuer zahlen sollen.

Warum die Geheimniskrämerei? Nicht weit entfernt von Montana in Sun Valley/Idaho fand vor zehn Tagen die seit 1983 veranstaltete „Allen & Co. Media and Technology Conference“ statt. Bei diesem ähnlich elitären Sommercamp tauschen die Reichen und Mächtigen aus der Tech- und Medienszene, von Amazon-Boss Jeff Bezos bis Fox-Papst Rupert Murdoch, Nadelstreif gegen Fleece-Weste, fädeln Milliarden-Geschäfte ein und genießen öffentlich sicht- und anfassbar die Idylle des Berg-Nests Ketchum, in dem sich einst Ernest Hemingway die Kugel gegeben hat.

Nicht so im Yellowstone Club. Weder das Kanzleramt noch die österreichische Botschaft in Washington wollten auch nur offiziell bestätigen, dass der oberste Repräsentant der EU-Ratspräsidentschaft für die kommenden sechs Monate in eine der weltweit spektakulärsten Enklaven der Superreichen reist, wo Leute wie Microsoft-Gründer Bill Gates, Schauspieler Sylvester Stallone, Pop-Sänger Justin Timberlake, NFL-Star-Quarterback Tom Brady und eben auch Eric Schmidt ansehnliche Unterkünfte besitzen. „Alles ganz privat“, so der knappe Kommentar.

So privat, dass selbst Nick Ehli, geschäftsführender Redakteur des nächstgelegenen Daily Chronicle in der Kleinstadt Bozeman, nichts davon wusste: Europas jüngster Regierungschef (31), den der US-Botschafter in Deutschland und Trump-Intimus Richard Grenell jüngst einen „Rockstar“ nannte, sucht an diesem Wochenende den sich über sechs Quadratkilometer erstreckenden Höhenluftkurort auf.

Kurz, der auf eigene Kosten anreist, ist Gast in einer natürlich eingehegten „gated community“, die von ihren Mitgliedern Aufnahme-Gebühren von rund 400.000 Dollar, jährliche Betriebskosten um die 40.000 Dollar und Häuser in der Preisklasse von fünf bis 25 Mio. Dollar verlangt. „Die Würdenträger dort sind sehr verschwiegen“, sagt der erfahrene lokale Auskenner Nick Ehli zum KURIER. Dort fliegen die Klub-Mitglieder in der Regel ein und parken ihre Maschinen in einem eigenen Hangar. Danach besorgen Helikopter oder Limousinen den 70 Kilometer langen Transport ans Ziel.