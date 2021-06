Extraklassen für sprachlich schwache Kinder

In ihrem Bericht verweisen die Beirats-Experten auf ein erfolgreiches Sprachförder-Modell im norddeutschen Hamburg. Die Hansestadt sieht eine konsequente Verschränkung der Deutschförderung vom Beginn des Kindergartens, über die Volksschule bis hin zum 14. Lebensjahr (Ende erste Sekundarstufe) vor.

In Hamburg werden alle Viereinhalbjährigen zu einer Erstvorstellung in die Schule geladen, wer sprachliche Defizite hat (egal, ob Zuwanderer oder deutscher Staatsbürger) muss verpflichtend an "Sprachfördermaßnahmen" in einer "Kindertagesstätte" teilnehmen.

Das läuft täglich fünf Stunden für zumindest ein Jahr, wobei jedes Kind einen individuellen Förderplan bekommt, der konkrete Maßnahmen, Ziele, etc. enthält.

Sechs- bis 14-jährige Kinder, die als "Quereinsteiger" nach Hamburg kommen und nicht Deutsch können, werden vor dem Eintritt in den Regelunterricht in "Vorbereitungsklassen" zusammengefasst. Auch hier gilt: Zumindest ein Jahr Förderung mit einem speziellen Lehrplan, der den Übertritt in die Regelklasse dann möglichst einfach macht.

In Anlehnung an das Hamburger Modell wiederholen die österreichischen Beiratsexperten auch die Forderung nach einem zweiten verpflichtenden Kindergartenjahr für Kinder mit auffallenden Deutsch-Schwächen.