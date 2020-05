Kurz macht Stimmungstest in den Ländern: In Tirol wird es spannend

Am Donnerstag wird Sebastian Kurz Besuchstermine in Tirol absolvieren – und das wird spannend. Denn dass Ischgl in Deutschland und in den skandinavischen Ländern nun das Negativ-Image hat, eine Corona-Virenschleuder gewesen zu sein, wird vor allem auf das Versagen der Tiroler Behörden und Gier der Hoteliers in den Skizentren zurückgeführt.

Die Opposition in Tirol, allen voran Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer, fordert seit Wochen, dass es politische Konsequenzen geben sollte. Der Ruf nach einer Aufarbeitung der Behördenfehler wird von Tirols Landeshauptmann Günther Platter, aber auch Kurz negiert. Für den Kanzler war nicht Ischgl, sondern vielmehr München für die Verbreitung des Corona-Virus verantwortlich. Auch die Grenzöffnungen zu Deutschland sind stark vom Ischgl-Skandal geprägt, führen die deutschen Spitzenpolitiker immer wieder an: „ Ischgl darf nicht nochmals passieren“. Tirol ist von der Arbeitslosigkeit ganz besonders betroffen, eine Grenzöffnung wäre hier essenziell.