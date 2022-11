KURIER-OGM-Umfrage: Wo sollen die vielen Hackler herkommen?

Interessant ist, wo die Mehrheit der Menschen Arbeitskräftepotenzial sieht: Eher bei den Pensionisten als bei Ausländern. So sind 55 Prozent dafür, arbeitswillige Pensionisten mit Steuererleichterungen zu belohnen, aber nur fünf Prozent dafür, Arbeitskräfte aus Drittstaaten wie Russland oder Asien ins Land zu holen. Auch nur 20 Prozent sind für das kanadische Modell, gezielt Kräfte in Mangelberufen aus dem Ausland anzuheuern. Selbst bereits in Österreich befindliche Ausländer rascher zum Arbeitsmarkt zuzulassen findet nur 28 Prozent Befürworter gut.