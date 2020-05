KURIER-Leser im Kanzleramt

Sie warteten im Eck-Salon, ein wenig versteckt hinter all den Kameras, Fotografen und Journalisten, die dem Bundeskanzler und seinem Stellvertreter im Kongress-Saal delikate Fragen zu Griechenland stellten. Als der Ministerrat geschafft war, kam ihr Augenblick: Die KURIER-Leser Leopold Stieger, Shokat Ali Walizadeh und Paul Höllnagel hatten einen Termin mit den Regierungschefs: Kanzler Werner Faymann und Vizekanzler Michael Spindelegger nahmen sich Zeit, um die Vorschläge der drei Zeitungsleser zu hören.

Mit KURIER-Chefredakteur Helmut Brandstätter waren sie gekommen, um die besten Vorschläge der KURIER-Leser-Aktion „Wir verbessern Österreich“ zu präsentieren. Mehr als 112.000 Leser haben via Internet in den vergangenen zehn Wochen mitgemacht, Hunderte Einsendungen landeten im Leserservice. Was läuft schief bei der Bildung? Was könnte man bei der Integration verbessern? Wie steht es um das Gesundheitssystem? Zu all diesen Themen gab es Ideen. „Es war ein Appell: Kümmert euch um unsere wirklichen Probleme“, sagte Chefredakteur Brandstätter. Und so kam es, dass sich die Regierungschefs eine halbe Stunde Zeit für die „Leser-Delegation“ nahmen – und der Kanzler kurzerhand in sein Büro lud.

„Ich möchte Ihnen gerne die Sorge um die Zukunft meiner Enkerln hierlassen“, sagte Leopold Stieger zum Regierungschef. Der Unternehmensberater bat Faymann und Spindelegger um eine „radikale Pensionsreform“: „All die Verführungen zur Frühpension sind

problematisch.“ Anstatt „Sehnsucht nach der Pension“ zu fördern, seien die Potenziale Älterer zu erkennen und zu nutzen. Spindelegger gefiel das: „Sie sprechen mir in vielem aus dem Herzen.“

Feedback-Kultur Paul Höllnagel hatte das Bildungsthema ins Kanzleramt geführt. „Wir brauchen eine neue Feedback-Kultur an den Schulen. Dazu gehört auch, dass der, der nicht mehr Pädagoge sein möchte, umgeschult werden kann. Es muss Exit-Strategien für Lehrer geben.“ Dem gebürtigen Afghanen Shokat Ali Walizadeh ging es ebenfalls um das Bildungsthema – wenn auch aus anderer Perspektive: „Die erste Zeit im Asylheim war schrecklich. Ich hatte keine Beschäftigung, ich konnte nicht Deutsch lernen. Dabei ist doch Bildung so wichtig.“ Sprache als Schlüssel für bessere Integration? Da hatte er beide Parteichefs auf seiner Seite.