Kumin neuer österreichischer Richter am Europäischen Gerichtshof

Nun ist es fix: Der Europarechtler Andreas Kumin wird der Nachfolger von Maria Berger am Europäischen Gerichtshof ( EuGH) in Luxemburg. „Am 20. März ist die Amtsübergabe“, bestätigt Berger dem KURIER.

Ende November hat der Hauptausschuss des Nationalrats die Nominierung von Kumin angenommen, jetzt hat auch der Prüfungsausschuss des Europäischen Gerichtshofes grünes Licht gegeben.

Wechsel nach Luxemburg

Der 53-Jährige leitet seit Juli 2005 die Europarechtsabteilung im Völkerrechtsbüro des Außenministeriums und lehrt seit Oktober 2014 am Institut für Europarecht der Universität Graz.

Eigentlich hätte der Nachfolger der scheidenden österreichischen Richterin Maria Berger schon am 8. Oktober beim EU-Höchstgericht antreten sollen. Doch die von ÖVP und FPÖ nominierte Linzer Juristin Katharina Pabel hatte Ende Juni ihre Bewerbung überraschend zurückgezogen, weil sie dem Vernehmen nach im Hearing am EuGH gescheitert war.