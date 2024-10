Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer gibt Amt am Mittwoch ab

„Es war mir eine große Freude und Ehre, in den vergangenen viereinhalb Jahren die Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur in Österreich so gut zu gestalten, wie es mir möglich war. Ich hoffe sehr, dass die vielen Maßnahmen und Projekte, die wir in dieser Zeit gestartet oder umgesetzt haben, auch in Ihrem Arbeitsumfeld positive Auswirkungen hatten“, so Staatssekretärin Mayer in einem Brief an Vertreter:innen der Kulturszene und politische Wegbegleiter:innen. „Ich werde auch in meiner neuen alten Funktion immer ein offenes Ohr für die Anliegen von Kunst und Kultur haben.“