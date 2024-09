"Sager wie jener mit der 'Inzuchtpartie' richten sich selbst"

Viele Proponenten der Kulturszene riefen auf, zur Wahl zu gehen – wohl mit der Intention, einen drohenden Wahlsieg der FPÖ zu verhindern. Doch einige glauben, dass auf den freiheitlichen Klotz „ein besonders grober Keil“ gehöre – so der „Standard“ über die jüngste Aktion des Wiener Volkstheaters: Direktor Kay Voges drohte, sein Haus in „Deutsches Volkstheater“ umzubenennen, und ließ ein eher ungustiöses Video veröffentlichen, in dem sich Akteure ein „Anschluss“-Schreckensszenario ausmalen.