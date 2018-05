Kürzungen: Job-Hilfe für Flüchtlinge in der Schwebe

Hilfsorganisationen stellen sich auf Einschnitte bei Projekten ein. 56.105 Flüchtlinge haben 2016 und 2017 Asyl bzw. Schutz bekommen und können in Österreich ein neues Leben beginnen. Das Wort „Integration“, das in der Politik lange in aller Munde war, wird mehr und mehr zum Lippenbekenntnis, befürchten Hilfsorganisationen.

Abgesehen davon, dass der Integrationstopf mit 80 Millionen Euro für Schulen nicht verlängert wird, spart auch das Außenministerium bei der Förderung von Projekten einzelner Organisationen: 2018 wurde von 5,1 auf 4,5 Millionen gekürzt, um knapp zwölf Prozent. Gesetzlich vorgeschriebene Beratung, Deutsch- und Wertekurse seien weiterhin abgedeckt, wird im Ressort betont, die Kürzungen entsprächen den sinkenden Flüchtlingszahlen.

Bei der Caritas geht man davon aus, dass neue Projekte nicht mehr genehmigt und bestehende eingeschränkt werden. „Wir erheben jetzt, wie viel Geld uns fehlen wird, und wo wir Abstriche machen müssen. Einige Projekte laufen ja bereits, wir haben ein finanzielles Risiko“, sagt Karin Abram, zuständig für Integrationsprogramme, die es vor allem für Frauen und Jugendliche gibt.