Leben oder Tod? Im modernen Krieg entscheidet die KI

Die Bilder sind unscharf, meist zu grell oder zu dunkel. Ein menschliches Auge kann darauf nur weiße Flecken erkennen. Doch für das menschliche Auge sind diese Aufnahmen ohnehin nicht gemacht. Rund 50.000 von ihnen laufen täglich durch die Server der ukrainischen Armee, hunderte Kilometer von der Front entfernt.

Was die Soldaten dann auf ihre Bildschirme geliefert bekommen, sind klar definierte Ziele: Panzer oder Transportfahrzeug? Kampfverband oder Rettungskräfte? Eine Künstliche Intelligenz (KI) hat in Sekunden entschieden, auf wen die Verteidiger ihre Geschütze richten, wohin sie ihre Kampfdrohnen schicken. „Kampf in Maschinengeschwindigkeit“ nennen es Militärs: Der Einsatz von KI-Modellen habe die Kriegsführung beschleunigt. „Unsere Kommandanten können das ständige Rauschen an Informationen schneller durchdringen, schneller Entscheidungen treffen“, erklärte ein US-General kürzlich recht hemdsärmelig gegenüber Bloomberg den Einsatz von Künstlicher Intelligenz an der Front, „aber die Entscheidung treffen Menschen: auf wen ich schieße und wann.“

Im vertraulichen Gespräch aber geben sich andere Militärs, die sich mit KI beschäftigen, skeptisch: Der Mensch werde zunehmend aus dem Kriegsgeschehen hinausgedrängt: Auch wenn ein Soldat letztlich die Verantwortung trage, die Grundlage seiner Entscheidungen liefere ein Algorithmus. Dessen Ergebnisse zu hinterfragen, dafür gebe es im modernen Krieg nicht mehr die Zeit: „Ich kann mich nur darauf verlassen, dass das System funktioniert.“

Hamas-Kämpfer im Visier Die Entscheidungen, die diese Systeme treffen, gehen über das Erkennen eines Panzers weit hinaus. Es geht auch um die Auswahl menschlicher Ziele und damit um Entscheidungen über Leben und Tod. Die Bombenangriffe der Israelis im Gazastreifen wurden von einem KI-System gesteuert, dem man den Namen „Evangelium“ gegeben hatte. Dieses hatte die Gesichter von Tausenden mutmaßlichen Hamas-Kämpfern gespeichert. Die Aufnahmen von Drohnen wurden automatisch mit dieser Datenbank verglichen. Gab es in einer Menschenmenge oder in einem Gebäude mehrere Übereinstimmungen, wurden die als Ziel festgelegt. Weil aber die Hamas-Kämpfer selten alleine auftauchten, war klar, dass ein Angriff auch Zivilisten töten würde. Auch die Anzahl unschuldiger Opfer wurde von der Künstlichen Intelligenz einkalkuliert. Am Ende, so erfuhr die britische Zeitung Guardian von israelischen Offizieren, seien die Ziele nach einem Ampelsystem eingeteilt worden: Grünes, gelbes oder eben rotes Licht. Nur noch darauf habe die Entscheidung eines Kommandanten beruht.