Darf man Künstliche Intelligenz uneingeschränkt militärisch nutzen? Also riskieren, dass Algorithmen über Leben und Tod entscheiden? Um diese Grundsatzfrage dreht sich der Machtkampf zwischen dem KI-Konzern Anthropic und der US-Regierung. Im Sommer vergangenen Jahres unterzeichnete das Unternehmen einen 200 Millionen-Dollar-Vertrag mit dem Pentagon, der die Nutzung seines Sprachmodells Claude durch das Militär erlaubte. Auch andere Branchengrößen wie OpenAI, Google und xAI stimmten damals solchen Abkommen zu. Anthropics Zugang unterschied sich jedoch in einem Punkt: Das Modell operiert nach eigenen ethischen Leitlinien, eine „Verfassung“, die direkte Nutzung für autonome Waffen oder Massenüberwachung ausschließen. Der Grund dafür ist simpel: KI-Modelle halluzinieren nach wie vor, ihnen können so potenziell tödliche Fehler unterlaufen.

Knackpunkt Maduro Hegseth war das von Anfang an ein Dorn im Auge, zumal die anderen KI-Größen kein Problem mit der uneingeschränkten Nutzung ihrer Systeme hatten. Sie wiesen lediglich darauf hin, dass all das nur im legalen Rahmen erfolgen dürfe. Doch den setzt die US-Administration mitunter selbst fest, wie der Fall Maduro zeigte. Wegen dessen Entführung eskalierte der Streit zwischen Anthropic und Hegseth: Das Ministerium hatte Claude nicht nur zur Planung, sondern auch zur Durchführung des Militärschlags eingesetzt. Anthropic-Chef Dario Amodei wollte daraufhin nicht nur seinen Vertrag mit Hegseth nachverhandeln, sondern warnte auch medienwirksam vor der möglichen Unterdrückung der Menschheit durch KI. Hegseths "Kriegsministerium" reagierte mit einem Ultimatum. Bis Freitagnachmittag hat Anthropic nun Zeit, um dem Ministerium vollen Zugriff auf Claude zu geben. Wenn nicht, könnte die Firma auf der Unternehmens-Blacklist der Regierung landen, die bisher nur Firmen feindlicher Mächte vorbehalten war – oder per Defense Production Act gezwungen werden, Claude herauszurücken.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO Kriegsminister Pete Hegseth setzt KI-Branche unter Druck.