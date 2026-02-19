KI-Gipfel: Milliardeninvestitionen und Warnung vor Weltuntergang

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Große US-Technologieunternehmen haben in den nächsten Jahren Investitionen von mehreren Hundert Milliarden Dollar in Künstliche Intelligenz angekündigt. Entwicklungsländer drohen bei der Technologie hingegen auf der Strecke zu bleiben. Die Zukunft von Künstlicher Intelligenz dürfe nicht von einer Handvoll Länder entschieden werden oder den Launen einiger weniger Milliardäre überlassen werden, warnte UNO-Generatsekretär António Guterres am Donnerstag beim internationalen KI-Gipfel in Neu Delhi.

Globaler KI-Fonds Guterres rief zur Schaffung eines globalen KI-Fonds auf, mit dem grundlegende Kapazitäten in wirtschaftlich schlechter gestellten Ländern geschaffen werden sollen. Dotiert sein soll er mit 3 Mrd. Dollar (rund 2,5 Mrd. Euro) - Anbetracht der für Infrastruktur für die Technologie nötigen Summen handelt es sich eher um einen symbolischen Akt. In der indischen Hauptstadt diskutieren bei dem „AI Impact Summit“ seit Montag und noch bis heute, Freitag, Staats- und Regierungschefs, Vertreter großer Unternehmen und Experten über die globalen Auswirkungen der Technologie. Österreich wurde von Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll vertreten. Der französische Präsident Emmanuel Macron verteidigte die europäische KI-Regulierung und forderte strengere Sicherheitsvorkehrungen nach der weltweiten Empörung über Zehntausende sexualisierte Bilder von Kindern, die mithilfe von Elon Musks Chatbot Grok generiert wurden. Unterstützt wurde er dabei vom indischen Premier Narendra Modi. Für Modi ist der Gipfel auch Gelegenheit, das Land im Rennen um die Technologie in Stellung zu bringen. Zahlreiche Branchengrößen vom ChatGPT-Macher OpenAI über den Chiphersteller Nvidia bis zu Anthropic kündigten Investitionen an. Google, dessen Chef Sundar Pichai an dem Gipfel teilnahm, kündigte den Bau neuer Unterseekabel an. Insgesamt sollen mehr als 200 Mrd. Dollar an KI-Investitionen nach Indien fließen.

