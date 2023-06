KI: Wer haftet, wenn Pflegeroboter eine Patientin schädigt?

Die KI-Verordnung der Europäischen Union beinhalte viele systemische Gefahren gar nicht oder zu wenig, lautet Eisenbergers These. Und zugespitzt lässt sich das Ganze am Beispiel von Chat GPT demonstrieren: Während „jedes Restaurant und jedes Produkt“ in Europa eine Fülle an Auflagen und Voraussetzungen erfüllen müsse, bevor es auf den Markt und damit unter Menschen dürfe, sei Chat GPT „ohne externe Qualitätskontrollen“ veröffentlicht worden.

Digitaler Souverän

Für Meinhard Lukas, den Rektor der Johannes-Kepler-Universität Linz, ist es längst ein Faktum, dass digitale Konzerne (Amazon, Apple, Meta, etc.) Tempo und Richtung vorgeben. „Im globalen Raum sind die Big Techs der digitale Souverän.“

Die Politik agiere „im Nebel“. Nationale Parlamente und auch die EU stünden vor der Aufgabe, mit KI-Systemen wie Chat GPT etwas regulieren zu müssen, was sie im Detail nicht kennen oder verstehen. Nicht unbedingt aus Unvermögen, sondern einfach deshalb, weil das gesamte Know How mittlerweile bei den (zu regulierenden, Anm.) Tech-Konzernen selbst liegt. „Misinformation“ oder „Manipulation“ seien neben all den Möglichkeiten der KI einfach „große Gefahren“.