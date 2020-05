Krisengespräch in der Lehrwerkstätte

Das Wiener Schnitzel durfte als Hauptgericht beim 5-Gänge-Menu am frühen Nachmittag nicht fehlen: Um zu demonstrieren, wie Österreichs Ausbildungssystem für Lehrlinge funktioniert, hatte Bundeskanzler Werner Faymann seinen irischem Amtskollegen Enda Kenny in das ZOBAEck geladen.

Dort, wo früher Starkoch Helmut Österreicher im Haubenlokal „Steirereck“ Speisen kreierte, werden heute Jugendliche in einer geförderten, überbetrieblichen Lehrwerkstätte von „Jugend am Werk“ ausgebildet. Bis zu 30 Prozent der jungen Leute werden während der Lehre in einen Betrieb vermittelt. Der Großteil findet nach dem Abschluss in der Lehrwerkstätte einen Job. Da durfte auch Arbeitsminister Rudolf Hundstorfer zwecks Informationsaustausch nicht fehlen.

Modell Kenny, in dessen Heimat die Jugendarbeitslosigkeit bei rund 30 Prozent liegt, war vom hiesigen System ganz angetan.

„ Österreich ist ein herausragendes Beispiel“, urteilte der irische Konservative. Er werde nun seine Experten schicken, um sich über das Modell der Ausbildungsgarantie in Österreich zu informieren. In Irland gebe es zwar eine große Anzahl unterschiedlicher Maßnahmen für Jugendliche, doch funktionierten sie nicht, gestand der Regierungschef.

Bevor Kenny und Faymann die Lehrwerkstätte besuchten, skizzierte der Premier die Prioritäten der irischen EU-Präsidentschaft. Das Land übernimmt am 1. Jänner 2013 den Vorsitz von Zypern. „Jobs, Jobs, Jobs, der Ausbau des Binnenmarktes und die Stärkung der Euro-Zone sind zentrale Punkte“, sagte Kenny.

Akt der Solidarität Was die Rettung Griechenlands angeht, ließ er aufhorchen: „ Irland ist Vorbild für Griechenland.“ Mit Reformen und der Liberalisierung des

Arbeitsmarktes könne auch Griechenland die Krise bewältigen. Beide betonten, dass es das Ziel sei, Griechenland in der Euro-Zone zu behalten. Nur: „ Griechenland braucht mehr Zeit für Reformen“, sagte Faymann. Diese Zeit dem Land zu geben sei „ein Akt der Solidarität“. Kenny versprach dem Kanzler „jede Unterstützung für EU-Förderungen für die ländliche Entwicklung. Das ist auch Irland ein Anliegen.“