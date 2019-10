"Kriege sind planbar, aber unkalkulierbar"

Es folgten die Anschläge von 9/11 und die Kriege in Afghanistan und im Irak, die Umbrüche im arabischen Raum und den Konflikten in Syrien und im Jemen, der Krieg in der Ukraine und die Missionen im Tschad und Mali, um nur einige zu nennen. Aus jeder Mission, jedem Konflikt „lernt man was dazu, jeden Tag“, sagt Feichtinger. Als „bitterste Erkenntnis“ führt er an, dass internationales Krisenmanagement meist nur bis zum Status „Stabilisieren“ reicht, aber die Auflösung, die Transformation des Konflikts funktioniert nicht. Entweder, weil der lange Atem bei den Missionen nicht reicht, oder die Akteure im Konfliktraum das nicht wollen. Und ohne das Wollen der Akteure und des Landes, in dem man „als Gast“ ist, geht gar nichts. „Frieden kann nur von innen kommen.“

Und mit Blick auf die aktuellen Ereignisse in Syrien gibt er zu bedenken: " Kriege sind planbar aber nicht kalkulierbar.“