Aufforderung: Starlinger soll Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums abziehen

Der freiheitliche Bundesheergewerkschafter Manfred Haidinger hat am Donnerstag Verteidigungsminister Thomas Starlinger aufgefordert, den Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums (HGM), Christian Ortner, abzuziehen. Nur so könne die Prüfung des Rechnungshofes "ungestört und seriös" durchgeführt werden, meinte Haidinger in einer Aussendung, der mit einem "desaströsen Ergebnis" rechnet.