Krieg lässt Zustimmung zur raschen Energiewende steigen

Bei ihren Anti-Teuerungsmaßnahmen erhält die Regierung am meisten Zustimmung für ihre Ankündigung, die Wettbewerbsbehörde einzuschalten, damit sinkende Weltmarktpreise auch an die Kunden an den Tankstellen weitergegeben werden. OGM-Chef Wolfgang Bachmayer: „Den Mineralölkonzernen auf die Zehen zu steigen, war schon immer eine öffentlichkeitswirksame Forderung, wenn die Maßnahme auch reichlich spät kommt.“

Auch das Senken von Abgaben auf Strom und Gas sowie der Energiekostenausgleich erhalten mehr als 50 Prozent Zustimmung (Details siehe Grafik).

Signifikant ist der Meinungsumschwung beim Thema Energiewende. Eine absolute Mehrheit ist inzwischen dafür, die Maßnahmen zur Energiewende „mit aller Kraft zu beschleunigen, auch wenn das kurzfristig hohe Investitionen für Haushalt und Wirtschaft bedeutet“. Bachmayer: „Im November waren noch knapp vier von fünf Befragten gegen rasch durchgezogene Maßnahmen verbunden mit Belastungen für Haushalte. Möglicherweise spielt hier der Krieg dem Klimaschutz in die Hände.“