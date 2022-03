Edtstadler: Müssen Öl- und Gasembargo diskutieren

Scharfe Kritik an EU

Sowohl die polnische EU-Abgeordnete Roza Thun als auch Andris Teikmanis, Chef der lettischen Präsidentschaftskanzlei, sprachen sich klar für die Verhängung eines Embargos aus. Thun übte ebenso wie der Osteuropa-Historiker Oliver Jens Schmitt scharfe Kritik an der EU, die langjährige Warnungen der osteuropäischen Staaten vor Putins Politik ignoriert habe. Der Konflikt sei "seit Jahren ideologisch vorbereitet" geworden, betonte Schmitt.

Thun: Krieg nicht überraschend gekommen

Der Krieg in der Ukraine habe sie nicht überrascht, sagte Thun, nachdem Edtstadler erklärte, dass sie damit nicht einmal in ihren "schlimmsten Albträumen" gerechnet habe. Putin habe schon die Krim mit einer Leichtigkeit erobert und "der Appetit wächst mit dem Essen", meinte Thun. Wenn der russische Präsident nun auch die Ukraine erobere, werde er weitergehen, etwa in Richtung Baltikum.

Asselborn wiederum sah Georgien und die Republik Moldau "sehr betroffen". Ähnlich wie in der Ost-Ukraine haben auch die beiden Ex-Sowjetstaaten mit Unabhängigkeitsbestrebungen ihrer jeweils russischsprachigen Regionen (Transnistrien in Moldau, Abchasien und Südossetien in Georgien) zu kämpfen. Zumindest habe Putin eines bisher nicht geschafft - die EU zu spalten. Man sei näher zusammengerückt und müsse auch weiterhin fest zusammenhalten, so der Tenor der Diskutanten.