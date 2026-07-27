An Krebs erkrankt: So geht es Finanzminister Marterbauer

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat Lymphdrüsenkrebs, wie er vor zwei Wochen bekannt gab. Der Minister begab sich direkt ins AKH Wien, um eine Behandlung zu starten.

Wie geht es Marterbauer? Zu Beginn des Sommerministerrats in der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg gab er ein kurzes Update. Er sei jetzt ein paar Tage auf Urlaub gewesen, so der 61-Jährige, der eine schwarze Stoffkappe trug. Die Therapie sei gut verlaufen, so Marterbauer: „Es geht mir gut, ich fühle mich fit.“

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