Krainer: "Würde auch Franz Schnabl nicht als Vorsitzenden akzeptieren"

Jan Krainer (SPÖ) gegen Wolfgang Sobotka (ÖVP) heißt das Match im Ibiza-U-Ausschuss. Fast wöchentlich fährt der SPÖ-Fraktionsführer neue Geschütze gegen den Nationalratspräsidenten auf. Die Woche brachte Krainer gemeinsam mit Neos-Fraktionsführerin Stefanie Krisper eine Anzeige wegen Falschaussage gegen Sobotka ein, weil er in Bezug auf die Sponsoringtätigkeit von Novomatic für das Alois Mock-Institut (dieser Think Tank wurde 2013 von Sobotka gegründet) als Auskunftsperson im U-Ausschuss gelogen haben soll.

In der Anzeige listen SPÖ und Neos Zitate von Sobotka auf („Ich halte fest, dass es keine Spenden an das Alois Mock-Institut gibt“) die ihn belasten sollen. Tatsächlich hat das Alois Mock Institut knapp 109.000 Euro in den vergangenen sieben Jahren an Sachleistungen und Inseraten bekommen.