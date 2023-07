Krähen beschädigten frisch renoviertes Parlamentsdach in Wien

Die Parlamentsdirektion will die Erkenntnisse des Ornithologen nun in ihre Überlegungen miteinbeziehen, welche Maßnahmen man nun gegen die verspielten Krähen setzen könnte. Im Raum steht beispielsweise, dass ein Netz über die Kuppel gespannt wird.

Krähen gelten als äußerst intelligente Tiere. Unzählige Verhaltensexperimente mit Krähen haben in den vergangenen Jahren deren kognitive Fähigkeiten gezeigt, die in vielen Aspekten vergleichbar mit Primaten oder anderen Säugetieren sind. So können Krähen etwa ausgeklügelte Werkzeuge basteln.

Ein Forscherteam unter Beteiligung des Departments für Kognitionsbiologie der Universität Wien fand vor einigen Jahren heraus, dass die Walnuss-kleinen Gehirne von Papageien und Krähen viel dichter mit Nervenzellen gepackt sind als jene von Säugetieren, die "Geisteskraft" liegt demnach also in Vogelhirnen geballter vor.