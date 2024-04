Kostenpflichtiges Angebot von türkischer AK-Wahlliste sorgt für Wirbel

Knapp 6.000 Wähler hatten bei der vorigen Arbeiterkammer-Wahl ihr Kreuz bei der türkischen "Liste Perspektive“ gemacht, sie erhielt damit 1,9 Prozent der Stimmen. Drei Kammerräte stellt die Liste aktuell in der AK Wien. Doch nicht alle finden das Vorgehen der Liste in Ordnung. Die Frage sei, ob die türkischsprachigen Vertreter die Arbeiter und Angestellten aus der türkischen Community, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, ausnützen und sich an ihnen bereichern.