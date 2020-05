Korruptionssachen zum Lachen

Sträflingsgewand oder weiße Weste? Kärntens Grüner Frontmann Rolf Holub schwankte in der Kostümwahl in den letzten Tagen noch. Egal, wie die Verkleidung letztlich ausfallen wird, Montagabend schlüpft der Korruptionsjäger jedenfalls wieder einmal in die Kabarettistenrolle. Der Landespolitiker, der im Brotberuf freischaffender Künstler ist, tritt beim 3. Korruptionsclubbing seiner Partei im Wiener Volksgarten auf – und wird dort über „the very best of corruption“ und die Kärntner Landespolitik plaudern.

Da hat der Landtagsabgeordnete ja einiges zu erzählen, zumal in seiner Heimat Politik und Korruption mitunter eng miteinander verknüpft sind – nur das Volk tue sich eher schwer, das zu erkennen, meint Holub: „Wenn in einem anderen Land eine Bank ausgeraubt wird, rufen die Menschen: ,Hilfe, Polizei!‘. Nur nicht in Kärnten: Da sagen die Leute: ,Grüß Gott, Herr Landeshauptmann‘ oder ,Grüß Gott, Herr Landesrat‘.“

Und wenn Holub dann sagt: „Schaut, die überfallen eine Bank!“, würden die Leute antworten: „Ja, aber du schaffst keine Arbeitsplätze.“ Da entgegnet der Aufdecker dann: „Doch, Posten für Gefängniswärter. Wer weiß, vielleicht brauchen wir noch Hunderte...“ Zwischendurch seien ja allein fünf von sieben Regierungsmitgliedern im Visier der Justiz gestanden.