Korruptionsexperte: "Eine Hausdurchsuchung kann jeden treffen"

Betroffene irritiert, dass nicht diskret ermittelt wird …

Als ehemaliger Ermittler sage ich Ihnen: Die unmittelbar am Fall arbeitenden Ermittlungsbehörden haben das allergeringste Interesse, dass etwas in die Öffentlichkeit kommt. Alles, was nach außen dringt, macht die Arbeit komplizierter, mehr noch: Mitunter gefährdet es die gesamten Ermittlungen, weil Betroffene vorgewarnt werden. Die sogenannten Leaks kommen in den meisten Fällen von anderen, die Akten-Einsicht haben – nicht von Ermittlern selbst.

Was halten Sie vom geplanten Bundesstaatsanwalt?

Viel. Ich fände es gut, ihn als Kollegialorgan anzulegen. Man könnte die Senatspräsidenten von Oberlandesgerichten und Ähnlichem die letzten drei oder fünf Jahre ihrer Karriere ins Gremium entsenden.

Und was ist mit der parlamentarischen Kontrolle?

Gegenfrage: Warum soll die Letztverantwortung beim Parlament liegen? Wir haben verfassungsgesetzlich verankerte Gewaltenteilung. Und wir haben Oberste Gerichte, den Verfassungsgerichtshof, etc. sie alle unterliegen nicht der Endkontrolle der Politik. Die Politik ist berufen, Justizpolitik zu machen. Aber wenn das Parlament beginnt, im Nachhinein einzelne Fälle zu bewerten, landen wir im rechtsstaatlichen Mittelalter.