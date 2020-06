Westenthaler zerrt Wittauer vor Strafrichter

Der frühere BZÖ-Chef Peter Westenthaler und sein ehemaliger Tiroler Parteikollege Klaus Wittauer werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Westenthaler, von Juni 2006 bis August 2008 Obmann der orangen Partei, hat seine Ankündigung wahr gemacht und eine Privatanklage wegen übler Nachrede gegen Wittauer beim Wiener Landesgericht für Strafsachen eingebracht.

Der Tiroler Landwirt und Telekommunikationsexperte Wittauer, einer der fünf Angeklagten im aktuellen Strafprozess um die illegale Finanzierung des BZÖ durch die Telekom Austria (960.000 Euro), hat sich vor Gericht der Untreue schuldig bekannt und gestanden, dass die Telekom den BZÖ-Wahlkampf 2006 mitfinanzierte und er den Kontakt für die Abwicklung zwischen der Telekom, dem Lobbyisten Peter Hochegger, der alles bestreitet, und einer orangen Werbeagentur S. herstellte.

In einem ORF-Interview zum Prozessauftakt sagte der Ex-BZÖ-Mandatar, dass er zwar nicht genau wüsste, wer in der Parteispitze von den Zahlungen wusste, „es aber immer drei, vier Personen in der Partei gibt, die es wissen müssten“ - auch der (damalige) Chef Westenthaler. Und Wittauer berief sich dabei auf die Unterlagen aus dem Strafakt. Denn: Bei der involvierten orangen Werbeagentur S. wurde eine Aufstellung über die Wahlkampfkosten sichergestellt, in denen ein Betrag von 200.000 Euro neben dem Namen „ Westenthaler“ aufscheint.