Kopftuchverbot bei Kindern: "Regierung will nur Schlagzeilen"

Neos und Liste Jetzt sprechen sich auch deshalb für einen Ethikunterricht aus. „Alle Kinder, die in Österreich zur Schule gehen, sollen sich auf gemeinsame Werte verständigen und darüber reden, wie diese Werte gelebt werden können“, sagt Cox. „Die Einführung als verpflichtenden Ersatzunterricht für Religion in der Sekundarstufe I ist ein erster Schritt von Minister Faßmann, aber ich würde mir als nächsten Schritt Ethik als Unterrichtsfach für alle Kinder wünschen, auch in der Volksschule.“