Konflikt mit WKStA: Ein Justiz-Dossier, das tief blicken lässt

Ein weiteres bemerkenswertes Detail findet sich in dem Dossier. Einerseits monierte die WKStA in der Öffentlichkeit, dass nur die Staatsanwaltschaft Wien über den Fund des Ibiza-Videos von der SOKO Tape informiert wurde. Andererseits weigerten sich die Korruptionsjäger, das Video zu übernehmen und in vollem Umfang eigenständig zu sichten.

Ein Widerspruch, den die Oberstaatsanwaltschaft Wien nicht nachvollziehen konnte. Erst als diese eine Weisung gab, nahm die WKStA das Ibiza-Video von der SOKO Tape entgegen. Die WKStA hätte es lieber gesehen, wenn diese Aufgabe von der SOKO übernommen worden wäre, schrieb Fuchs. Eine interessante Argumentation, hatte doch die WKStA die Befangenheit der Ermittler thematisiert …