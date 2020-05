Entscheidung fürs Gymnasium erst mit 12?

Für jedes dritte Kinder unter drei Jahren sollte es laut EU-Vorgaben einen Kinderbetreuungsplatz geben. Tatsächlich kommt nur jedes fünfte Kind in einer Krippe oder in einem Kindergarten unter. Das bemängelt der Rechnungshof (RH) in einem neuen Bericht. Ebenso kritisieren die Prüfer, dass das verpflichtende Kindergartenjahr noch nicht qualitativ evaluiert worden sei.

Bei der „Querschnittsprüfung“ wurden Daten aus vier Ministerien, zwei Ländern ( Niederösterreich und Steiermark) und zwei Gemeinden unter die Lupe genommen. Positiv bewerteten die Kontrollore, dass die Betreuungsquote für die unter Dreijährigen zwischen 2008 und 2011 sowohl in den beiden Ländern als auch bundesweit „deutlich angestiegen“ sei. Die von der EU vorgegebene Quote von 33 Prozent wird dennoch nicht erreicht. In Niederösterreich gab es 2011 für 21,2 Prozent der Kleinsten Betreuungsplätze, in der Steiermark gar nur für zehn Prozent. Österreichweit waren es 19,7 Prozent, 2012 stieg der Wert laut Frauenministerium auf 20,8 Prozent an.

Auch das verpflichtende Kindergartenjahr für alle Fünfjährigen war Prüfgegenstand. Der RH moniert, dass zwar zwölf Millionen Euro für eine Evaluierung vorgesehen seien, bis dato sei aber nur erhoben worden, wie viele Fünfjährige nun in den Kindergarten gehen. Inwieweit sich das Pflichtjahr etwa auf die Bildungsmöglichkeiten unabhängig von der sozioöko