Kommt Impfpflicht nächstes Jahr?

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hielt bis zuletzt an der Freiwilligkeit fest. Detto betonte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in der ORF-Pressestunde, dass sie keine Impfpflicht wolle. Für FPÖ-Chef Norbert Hofer geht der „ÖVP-Weg in Richtung eines Impfzwangs weiter“. Er lehnt Schützenhöfers Vorschlag vehement ab.