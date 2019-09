Duelle auf "Puls4": "Es brennt der Dachtuhl"

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner absolvierte am Sonntag auf Puls4 gleich zwei Wahlduelle in Folge - zunächst mit Neos-Obfrau Beate Meinl-Reisinger, danach mit Grünen-Kandidat Werner Kogler. Obwohl die Wähler von Rot und Grün teilweise ähnliche Zielgruppen ansprechen, war der Tonfall im rot-pinken Duell rauer.

So waren sich Rendi-Wagner und Kogler in der Klimapolitik stellenweise durchaus einig. Beide Parteien wollen zum Beispiel ein österreichweites Öffi-Ticket um drei Euro pro Tag. Wenig überraschend kritisierte der Grünen-Chef, die SPÖ sei beim Klimaschutz aber "zu zögerlich" und wolle "zu wenig". Kogler: "Es geht nicht um ein kleines Glosen im Dach, sondern es brennt der Dachstuhl." Bei Türkis-Blau sei nur mit Wasser "gepritschelt" worden, bei der SPÖ würden einige "mitpritscheln".

Rendi-Wagner entgegnete, die SPÖ habe in Klimafragen die Lebensrealitäten, etwa von Pendlern, im Blick - was die Grünen nicht hätten. Konkret wurden die Unterschiede bei der Dieselbesteuerung: Rendi-Wagner hält eine Lkw-Maut für ausreichend, Kogler will zu dieser zusätzlich ein Ende des steuerlichen "Dieselprivilegs" für alle Autos. Immerhin traf man sich bei einem anderen Thema: Eine eigene Fleischsteuer lehnen beide Politiker ab.